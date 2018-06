VW-Betriebsratschef Osterloh beunruhigen strengere Umweltvorschriften. Der Konzern könne diese kaum erfüllen - und für E-Autos fehle Infrastruktur.

Zu scharfe Klimaschutzvorschriften könnten die Autoindustrie in Europa nach Befürchtung von VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh in die Bredouille bringen. So müsste Volkswagen bis 2025 gut eine Million Elektroautos verkaufen, um die von der EU vorgeschlagenen strengeren Ziele zum Kohlendioxid-Ausstoß einhalten zu können.

Doch es sei fraglich, ob das Strom- und Ladestellennetz dafür ausgelegt und die Batteriekosten niedrig genug seien, erklärte Osterloh am Dienstagabend im Wirtschaftspresseclub Stuttgart. "Klar haben wir auch ein paar Aufgaben in der Automobilindustrie - aber wenn die Infrastruktur nicht da ist, ist es schwierig, einen Mensch davon zu überzeugen, dass er ein E-Auto kaufen soll", sagte Osterloh. Sollten die Hürden kurze Reichweite und hoher Preis nicht überwunden werden, drohe der erwartete Umschwung zu klimaschonenden E-Autos "ein Reinfall" zu werden.

Finanzielle Folgen wären für VW wie auch alle anderen Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...