FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kabelkonzern Unitymedia bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Finanzchef Winfried Rapp übernimmt im September die Funktion des CEO, wie Unitymedia mitteilte. Der bisherige CEO Lutz Schüler soll dann eine neue Aufgabe im Mutterkonzern Liberty Global übernehmen: Er wird Chief Operating Officer bei der Liberty-Global-Tochtergesellschaft Virgin Media in Großbritannien. Schüler soll zudem für Liberty Global den Vorsitz des Unitymedia-Aufsichtsrates übernehmen.

Im Mai hatte der Medien- und Kabelkonzern Liberty Global den Verkauf seiner Landesgesellschaften in Deutschland sowie drei osteuropäischen Staaten an den Mobilfunkbetreiber Vodafone angekündigt. "Es ist eine große Ehre, in dieser wichtigen Phase die Führung von Unitymedia zu übernehmen", sagte Rapp, der seit Oktober 2013 Unitymedia-Finanzchef ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2018 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.