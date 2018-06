Italien verlangt von den europäischen Partnern beim EU-Gipfel in der Migrationsfrage "konkrete Fakten". Italien habe die letzten Jahre viele Solidaritätsbekundungen gehört, "wir hoffen, dass sich diese Worte in Fakten übersetzen", sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstag beim Gipfel in Brüssel. In Italien kommen jährlich Zehntausende Migranten an, die von Nordafrika aus übers Mittelmeer Richtung Europa aufbrechen.

Wenn die anderen EU-Länder Italien nicht entgegenkämen, könne er eine Abschlusserklärung nicht mittragen, sagte Conte. "Es ist eine Möglichkeit, von der ich nicht ausgehen will. Aber wenn es dazu kommen sollte, kommen wir von meiner Seite nicht zu geteilten Schlussfolgerungen."

Italien will unter anderem die Frage beantwortet haben, wie die EU künftig mit privaten Rettungsschiffen umgeht. Das Rettungsschiff "Lifeline" mit 230 Flüchtlingen an Bord hatte nach tagelanger Blockade am Mittwoch einen Hafen auf Malta angelaufen. Zuvor hatte die "Aquarius" mit mehr als 600 Flüchtlingen an Bord nach tagelanger Irrfahrt schließlich in Spanien angelegt./hm/DP/he

