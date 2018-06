Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat die Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen zur Erfassung von Sinti und Roma kritisiert. "Die Fragen zielen offenkundig auf die Diffamierung von Sinti und Roma als Straftäter", sagte Herbert Heuß, wissenschaftlicher Leiter des Zentralrats, dem Nachrichtenportal "T-Online".

Die "Unterschiede zwischen NPD und AfD sind marginal", so Heuß weiter. Europas größte ethnische Minderheit wird immer häufiger zur Zielscheibe: Die sächsische AfD und der neue italienische Innenminister Matteo Salvini wollen Sinti und Roma zählen und Rechtsextreme überfallen in der Ukraine Roma-Lager. Die Minderheit steht außerdem einer Reihe von Vorfällen aus Gewalt, Diskriminierungen und stereotypischen Vorurteilen in Europa gegenüber. Der Zentralrat Deutscher sieht ein steigendes Gewaltpotential: Sinti und Roma scheinen aktuell ins Visier von rechten und rechtsextremen Parteien zu rücken.