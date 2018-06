Trotz des Handelskonflikts zwischen den USA, Europa und China, zog das Wachstum an. Das US-BIP legte allerdings schwächer zu als erwartet.

Die US-Wirtschaft ist zu Jahresbeginn etwas schwächer gewachsen als gedacht. Zwischen Januar und März stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag auf Basis endgültiger Zahlen mitteilte. Damit wurden vorläufige Zahlen revidiert, in denen ein Plus von ...

