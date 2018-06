Heiligenhaus (ots) -



Der Aufsichtsrat der Kiekert AG, dem Technologieführer bei automobilen Schließsystemen, hat mit Wirkung zum 1. Juli 2018 eine in Teilen neue Besetzung des Kiekert Vorstandes beschlossen und das Vorstandsteam von drei auf zwei Mitglieder verkleinert. Dr. Guido Hanel (50) wird zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgt auf Dr. Karl Krause, unter dessen Führung sich das Traditionsunternehmen zum global operierenden Automobilzulieferer entwickelt hat und der Kiekert zum Monatsende verlassen wird. Guido Hanel ist seit 2006 in leitenden Positionen bei Kiekert tätig. Im September 2017 wurde er als Chief Operating Officer (COO) zum Vorstandsmitglied berufen. Davor steuerte Hanel als Executive Vice President die Bereiche Programme, Planung und Qualität. Er begann seine Karriere bei Kiekert in der Werks-, Fabrik- und Produktionsplanung und war unter anderem als Werksleiter für das größte Kiekert Werk in Tschechien verantwortlich. Erfahrungen in leitenden Funktionen hat Hanel zudem als Geschäftsführer bei der Stahlwille-Gruppe in Wuppertal gesammelt. Guido Hanel studierte Maschinenbau an der RWTH-Aachen und erhielt seinen Doktortitel (PhD) am Werkzeugmaschinenlabor (WZL). Hanel ist verheiratet und hat ein Kind.



Erfolgreiche Unternehmensentwicklung unter Karl Krause in den vergangenen elf Jahren



Der Aufsichtsrat würdigte die Erfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Karl Krause. Er dankte ihm für seine langjährige erfolgreiche Führung von Kiekert, insbesondere für die umfangreiche Globalisierung des Unternehmens. Karl Krause hatte den Vorstandsvorsitz im Jahr 2007 angetreten und Kiekert mit einer neuen Wachstumsstrategie erfolgreich neu aufgestellt. In seine Zeit fielen der Ausbau des Produktportfolios zum Systemlieferanten und die dadurch erzielte Stärkung des Unternehmenserfolges. Seit 2012 gehört Kiekert zu der chinesischen Lingyun Gruppe. Kiekert war eine der ersten großen M&A-Transaktionen von chinesischen Investoren in Deutschland. Heute beliefert Kiekert Automobilhersteller weltweit mit Zugangssystemen und mechatronischen Komponenten. Kiekert hat im letzten Jahrzehnt seinen Gewinn deutlich gesteigert und seinen Umsatz nahezu verdoppelt.



