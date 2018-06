Der Technologiekonzern Bosch sortiert die Führungsmannschaft um Geschäftsführer Volkmar Denner neu und stärkt den Digital-Bereich. Von Juli an wird es mit Michael Bolle erstmals einen für alle Fragen der Digitalisierung zuständigen Chief Digital Officer und Technikgeschäftsführer in Personalunion geben, wie Bosch am Donnerstag mitteilte. Bolle leitet derzeit den Forschungsbereich des Konzerns und rückt in die Geschäftsführung auf.

Der für die Mobilitätssparte verantwortliche Geschäftsführer Rolf Bulander geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Seinen Posten übernimmt Stefan Hartung, der derzeit noch für die Bereiche Energie und Gebäudetechnik zuständig ist. Hinzu kommen zwei weitere Neue in der Geschäftsführung: Rolf Najork, Vorstandschef beim Industrieunternehmen Bosch Rexroth, und Christian Fischer von der Unternehmensberatung Roland Berger treten ihre Posten ebenfalls im Januar an./eni/DP/he

