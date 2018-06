Hamburg (ots) -



- Studie der "Aktion pro Aktie": Die Rendite deutscher Aktien wird weiter unterschätzt



- Am meisten gehandelte Aktien bei den Direktbanken sind Daimler, Deutsche Bank und Volkswagen



Der DAX feiert am 1. Juli den dreißigsten Geburtstag. In seinen drei Jahrzehnten ist der Börsenindex zum Synonym für die deutsche Wirtschaftskraft geworden: Mehr als 90 Prozent der Deutschen kennen ihn. Über die Hälfte der deutschen Bevölkerung glaubt sogar, dass es den DAX schon seit mindestens fünfzig Jahren gibt. Mit wachsendem zeitlichen Abstand zur Finanzkrise wird er zunehmend wieder mit Gewinnchancen statt mit Risiken assoziiert. Dennoch unterschätzt der Großteil der Bevölkerung die Wertentwicklung und weiß nicht, dass der Index in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Dies sind Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie "DAX-Geburtstag 2018", für die 1.000 Deutsche ab 18 Jahren im Auftrag der "Aktion pro Aktie" - eine Initiative von comdirect bank, Consorsbank und ING-DiBa - im Juni 2018 befragt wurden. Zudem haben die Direktbanken durch interne, anonymisierte Auswertungen ermittelt, welche Aktien ihre Kunden in den letzten drei Jahren am meisten gehandelt haben. Die Top-Aktien stammen dabei ausschließlich aus dem DAX: Angeführt wird das Ranking von Daimler.



91 Prozent Bekanntheitsgrad



Egal ob Investor oder nicht - der DAX ist in den Köpfen der Deutschen präsent. Bekannt sind nicht nur die drei Buchstaben, sondern auch ihre Bedeutung. In einer Multiple-Choice-Frage mit fünf Antwortmöglichkeiten konnten neun von zehn Deutschen die Abkürzung richtig als "Deutscher Aktienindex" identifizieren.



Trotz besserem Image: Möglichkeiten werden unterschätzt



Auf die Frage, was sie am ehesten mit dem DAX verbinden, antworteten 31 Prozent der Befragten mit "Gute Anlagemöglichkeit" und 22 Prozent mit "Hohe Risiken". Das markiert eine deutliche Imageverbesserung gegenüber der Vorgängerbefragung aus dem Jahr 2016: Damals waren die positiv denkenden Renditejäger und die risikobewussten Bedenkenträger noch gleich stark verteilt - beide Antwortmöglichkeit erhielten vor zwei Jahren jeweils 26 Prozent Zustimmung.



Trotz dieses Imagegewinns unterschätzen immer noch viele Deutsche die potenzielle Rendite des DAX. Zwar gehen zwei Drittel der Befragten davon aus, dass sich der Index in den vergangenen fünf Jahren nach oben entwickelt hat. Aber 54 Prozent siedeln die Wertsteigerung nur zwischen zehn und zwanzig Prozent an. In Wirklichkeit jedoch ist der DAX seit Sommer 2013 um mehr als fünfzig Prozent gestiegen. Das wussten nur zwölf Prozent der Befragten. 17 Prozent befürchten sogar, der Index sei gar nicht gewachsen, sondern gleichgeblieben oder gar gefallen.



DAX-Aktien nach wie vor bei deutschen Anlegern am beliebtesten



Die Anleger aber, die sich über Aktien an den erfolgreichsten deutschen Großunternehmen beteiligen, haben ihre klaren Favoriten: In der Gesamtauswertung der drei Banken der "Aktion pro Aktie" stammt das in den vergangenen drei Jahren am häufigsten von Privatanlegern gehandelte DAX-Papier von Daimler, gefolgt von Deutscher Bank, Volkswagen, Commerzbank und Allianz. Erst auf Platz 9 und 10 in diesem Ranking finden sich mit Apple und Amazon Aktien, die nicht aus dem DAX30 stammen.



Auch bei den Werten, die am häufigsten in den Anlegerdepots vertreten sind, liegen DAX-Werte vorne. Hier führt bei allen drei Banken die Deutsche Telekom das Ranking an. Auf den Plätzen folgen Daimler, Deutsche Bank, Allianz und Commerzbank.



Über die Studie



Die bevölkerungsrepräsentative Studie "DAX-Geburtstag 2018" wurde im Auftrag der "Aktion Pro Aktie", einer gemeinsamen Initiative von comdirect, Consorsbank und ING DiBa, durchgeführt. Im Juni 2018 wurden von dem Marktforschungsinstitut Toluna 1.000 Deutsche online befragt.



Über die "Aktion pro Aktie"



"pro Aktie" ist eine Aktion führender deutscher Direktbanken: Die comdirect bank, die Consorsbank und die ING-DiBa machen sich mit der "Aktion pro Aktie" stark für eine bessere Aktienkultur in Deutschland. Studien, Bildungsangebote, Veranstaltungen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie der "Tag der Aktie" leisten einen Beitrag dazu, das Thema stärker in den Köpfen der Deutschen zu verankern und einen vorurteilsfreien und aufgeklärten Umgang mit dem Thema Aktie zu fördern. Weitere Informationen unter www.aktion-pro-aktie.de.



