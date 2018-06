Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Berg- und Talfahrt an den Börsen in Europa dauert an. Nach dem Plus am Vortag geht es am Donnerstagnachmittag nach unten. Dabei nehmen die europäischen Indizes auf der Fahrt nach unten wieder Schwung auf. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter. Der mit Spannung erwartete EU-Gipfel in Brüssel birgt viel Sprengstoff für die deutsche Politik, aber auch für Europa. Der DAX verliert 1,5 Prozent auf 12.161 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,1 Prozent auf 3.360 Zähler nach unten.

Nachdem der europäische Mini-Gipfel am vergangenen Wochenende schon keinen Durchbruch im Asylstreit gebracht hat, stehen die Chancen beim großen Gipfel schlecht. CDU und CSU sind in der Asylpolitik weiter tief zerstritten. Bundeskanzlerin Angela Merkel erneuerte vor ihrem Abflug nach Brüssel die Forderung nach bilateralen Lösungen bei der Zurückweisung von Flüchtlingen. Innenminister Horst Seehofer und die CSU wollen Flüchtlinge hingegen im Alleingang abweisen und pochen darauf, dass Merkel entsprechende Lösungen beim EU-Gipfel durchsetzt. Am Sonntag beraten beide Seiten über die Ergebnisse des Gipfels. Wie der Streit ausgeht, ist derzeit völlig offen.

Für den Euro spielt der EU-Gipfel nach Einschätzung der Commerzbank keine größere Rolle. Der Markt sehe in den innenpolitischen Streitereien in Deutschland kein systemisches Risiko für den Euroraum. Auch die kurzzeitige Regierungskrise in Italien habe das erst vor kurzem wieder sehr schön gezeigt. Erst als die Angst vor einem potenziellen Ausstieg Italiens aus dem Euroraum aufflackerte, kam der Euro unter Druck. Der Euro notiert bei 1,1580 Dollar wenig verändert.

Osram-Gewinnwarnung belastet den Sektor

Der eskalierende Handelsstreit und die jüngsten Gewinnwarnungen aus der Automobilindustrie haben ein neues Opfer gefunden. Osram hat die Prognose gesenkt und nennt als Grund die Marktabschwächung im Automobilbereich und Projektverschiebungen. Die DZ Bank hatte dies bereits vor zwei Tagen vorhergesehen und die Gewinnschätzung für die Münchener deutlich gesenkt. Für die Aktie geht es um 18 Prozent nach unten, seit Jahresbeginn hat sie sich mehr als halbiert. Auch die Aktien anderer Automobilzulieferer werden verkauft, so verlieren Hella 5,8 Prozent, die Aktie von Schaeffler fällt um 5,3 Prozent, Leoni büßen 4,6 Prozent ein, Infineon 4,5 und Continental 3,8 Prozent.

"Meine Kunden warten erst einmal ab", so ein Aktienhändler. Es sei nicht abzusehen, ob die USA höhere Zölle auf Auto-Importe erheben. Sollte der Zoll wirklich auf 20 oder 25 Prozent angehoben werden, dürfte dies nur zu einem Bruchteil an die Auto-Käufer weitergegeben werden. Die Marge würde auf der anderen Seite unter Druck geraten und eine Spirale von sinkenden Gewinnen in der Branche auslösen. Der Sektor der Automobilwerte ist mit einem Minus von 2,8 Prozent der größte Verlierer in Europa.

Greene King hofft auf gute Fußballweltmeisterschaft der Three Lions

Die Aktien von Greene King fallen um 9 Prozent, nachdem die britische Pub-Gruppe einen Rückgang des bereinigten Ergebnisses vor Steuern um 11 Prozent auf 243 Millionen Pfund für das Geschäftsjahr 2017/18 bekannt gegeben hat. Vieles hänge im noch jungen Geschäftsjahr von der laufenden Fußballweltmeisterschaft ab. "Greene-King-Boss Rooney Anand hofft auf ein starkes England bei der WM", sagt Neil Wilson von Markets.com. "Je länger England im Wettbewerb bleibt, desto länger dürften in den Pubs die Umsätze steigen." Ansonsten werde es ein schwieriges Jahr mit einem flächenbereinigten Umsatzrückgang in einem schwächeren Marktumfeld. Zudem werde der Wettbewerb intensiver und die Kosten stiegen weiter.

Die 2018er Zahlen des britischen Verkehrsunternehmens Stagecoach überraschen die Analysten von Liberum positiv. "Das Ergebnis der Stagecoach-Gruppe ist über unserer und über der Konsensprognose ausgefallen", so die Analysten. Das Ergebnis je Aktie (EPS) liegt 9,3 Prozent über der Schätzung von Liberum und profitiert dabei von einer niedrigen Steuerquote und Sondereffekten. Getrübt wird das Ergebnis allerdings dadurch, dass das Unternehmen die Dividende von 11,9 auf 7,7 Pence gesenkt hat. Für die Aktie geht es dennoch um 1,5 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.360,31 -1,08 -36,82 -4,10 Stoxx-50 3.015,30 -0,68 -20,54 -5,11 DAX 12.160,65 -1,52 -187,96 -5,86 MDAX 25.554,64 -1,58 -410,91 -2,47 TecDAX 2.650,22 -2,61 -70,93 4,79 SDAX 11.889,62 -1,62 -196,03 0,02 FTSE 7.595,18 -0,35 -26,51 -1,95 CAC 5.267,38 -1,12 -59,82 -0,85 Bund-Future 162,48 0,04 2,42 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.40 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1579 +0,17% 1,1554 1,1591 -3,6% EUR/JPY 127,74 +0,27% 127,43 127,97 -5,6% EUR/CHF 1,1542 +0,18% 1,1530 1,1536 -1,4% EUR/GBP 0,8846 +0,38% 0,8836 1,1340 -0,5% USD/JPY 110,32 +0,09% 110,30 110,39 -2,1% GBP/USD 1,3089 -0,20% 1,3075 1,3147 -3,1% Bitcoin BTC/USD 6.078,15 -1,1% 6.122,64 6.105,74 -55,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,69 -0,68 -0,07 Deutschland 10 Jahre 0,31 0,32 -0,12 USA 2 Jahre 2,51 2,50 0,62 USA 10 Jahre 2,83 2,82 0,42 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,29 72,76 +0,7% 0,53 +23,3% Brent/ICE 77,79 77,62 +0,2% 0,17 +19,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,47 1.252,46 -0,1% -0,99 -3,9% Silber (Spot) 15,99 16,05 -0,3% -0,05 -5,6% Platin (Spot) 849,85 858,00 -0,9% -8,15 -8,6% Kupfer-Future 2,94 2,98 -1,7% -0,05 -11,8% ===

June 28, 2018

