- Studierende von drei Prager Universitäten entwickeln europaweit einzigartiges Carsharing-Konzept für ihre Mitstudenten - SKODA AUTO und das SKODA AUTO DigiLab ermöglichen Umsetzung des Projekts



SKODA AUTO und das SKODA AUTO DigiLab ermöglichen die neue, europaweit einzigartige Carsharing-Plattform Uniqway. Das Besondere: Den Service haben Studenten von drei Prager Universitäten mitgestaltet. Der tschechische Automobilhersteller stellt 15 SKODA FABIA STYLE zur Verfügung und trägt damit zur Umsetzung des Projekts bei. Die Testphase beginnt Anfang Juli in Prag.



SKODA AUTO fördert konsequent junge Talente und eröffnet ihnen in verschiedensten Bereichen berufliche Perspektiven. Aus diesem Grund arbeitet das Unternehmen eng mit zahlreichen Hochschulen in der Tschechischen Republik zusammen. Mit Uniqway erreicht die Kooperation zwischen der Traditionsmarke aus Mladá Boleslav und drei Prager Universitäten des Landes nun ein neues Niveau - erstmals ermöglicht ein Autohersteller die Umsetzung eines von Studenten entwickelten Mobilitätsservices. Die Idee: Mobilität trotz schmalen Budgets und fehlendem Auto.



SKODA AUTO und das SKODA AUTO DigiLab finanzieren das Projekt, außerdem stellen sie den Studenten Mentoren zur Seite. Die Studenten entwickelten die App und kümmerten sich um das graphische Design. Außerdem organisierten sie Marketingaktivitäten und wählten die Fahrzeuge aus.



Wenn der Praxistest erfolgreich verläuft und die 300 Studenten positives Feedback geben, soll der Service allen Studenten der drei Prager Universitäten zur Verfügung gestellt und künftig weiteren interessierten Hochschulen angeboten werden.



Lubos Vlcek, Leiter von SKODA AUTO Tschechien, betont: "Die Idee ist zunächst im Austausch zwischen SKODA AUTO und den Rektoren der drei Prager Universitäten entstanden. Wir verstehen die zukünftige Mobilität als gezielte Dienstleistung und möchten mit dieser Carsharing-Plattform die akademische Community unterstützen. Wir sorgen dafür, dass sie stets das passende Mobilitätsangebot nutzen kann. Shared Economy ist nicht nur für die junge Generation weit mehr als ein Trend."



Jarmila Plachá, Leiterin des SKODA AUTO DigiLab ergänzt: "Das SKODA AUTO DigiLab und ein Team aus Studierenden verantworten inzwischen die operative Leitung. Wir vermitteln den Studenten die nötigen Fähigkeiten, um Mobilitätsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mit dem Know-how in unserer digitalen Ideenschmiede werden wir das Produkt langfristig am Markt etablieren."



Für den Uniqway-Dienst haben die Studenten gemeinsam mit SKODA AUTO Tschechien und SKODA AUTO DigiLab eine Website und eine App entwickelt. Nach der kostenlosen Anmeldung per ISIC-Studentenausweis können Fahrzeuge per App gesucht und gemietet werden. Ein spezieller Uniqway-Knopf in jedem der 15 fabrikneuen SKODA FABIA STYLE informiert per Farbcode, ob sich das Fahrzeug in einer potenziellen Parkzone oder am richtigen Ort für die Fahrzeugrückgabe befindet.



SKODA AUTO DigiLab entwickelt Lösungen und Technologien für die Mobilität der Zukunft



Im Rahmen seiner Strategie 2025 hat SKODA die Entwicklung digitaler Mobilitätsdienstleistungen als Eckpfeiler der künftigen Unternehmensentwicklung definiert.



Das SKODA AUTO DigiLab in Prag soll unter anderem die Innovationskraft und die digitale Entwicklungskompetenz des tschechischen Automobilherstellers stärken. Die Entwicklung und Umsetzung digitaler Mobilitätsservices gehört dabei zu den Schwerpunkten der Ideenwerkstatt. Konzipiert wie ein reaktionsschnelles IT-Startup, erforscht und entwickelt sie neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Produkte. Aktuell arbeitet das SKODA AUTO DigiLab an mehr als 40 konkreten Projekten.



