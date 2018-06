Amazon erweitert weiterhin im großen Stil Marktanteile. Bisher war das auch kein großes Problem, da die Plattform für kleine und große Händler aller Art offensteht. Analysten sehen jetzt aber eine mögliche Monopol-Entwicklung durch die Eigenmarken von Amazon. Mit Amazon Basics startete der Konzern vor einigen Jahren eher klein in diese Richtung, stellt mittlerweile aber immer mehr Produkte selbst her. Wenig überraschend werden diese in den Suchergebnissen auch prominent platziert und dem Kunden ... (Robert Sasse)

