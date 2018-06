Das Geschäft mit legalem Cannabis wächst in Nordamerika. Und zwar gewaltig. Laut dem Cannabis-Forschungsunternehmen ArcView stieg der Umsatz mit legalem Cannabis 2017 um 33 % auf 9,7 Milliarden Dollar in Nordamerika und wird bis 2021 auf fast 25 Milliarden Dollar geschätzt, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28 % entspricht. Woher kommt bloß dieses Wachstum? Nun, Kanada legalisierte einst im Jahr 2001 den medizinischen Einsatz von Marihuana und wird es nun wohl bald Erwachsenen ermöglichen, Cannabis zum Freizeitgebrauch kaufen zu können. Das könnte eine Branche beflügeln, deren Wert in Kanada auf 5 Milliarden Dollar geschätzt wird. Mexiko hingegen hat im ...

