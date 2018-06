Die Robert Bosch GmbH gibt Änderungen in ihrer Geschäftsführung bekannt. So wird mit Wirkung zum 01.07.2018 Michael Bolle in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH berufen. Derzeit leitet Bolle den Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung. Er übernimmt die neu geschaffene Position des Chie ...

