ROUNDUP: US-Wirtschaft startet schwach ins Jahr

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist etwas schwächer in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 2,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in einer dritten Schätzung mit. Bislang war das Ministerium von einem Wachstum um 2,2 Prozent ausgegangen. Im Schlussquartal 2017 war die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 2,9 Prozent gewachsen.

Regierung: Bis zu drei Milliarden Euro Verlust durch Grenzkontrollen

BERLIN - Die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze haben negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Nach Schätzungen der Bundesregierung könnten sie dazu führen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um ein bis drei Milliarden Euro schrumpft. Das wäre ein Minus von maximal 0,09 Prozent des BIP, verursacht durch einen leichten Rückgang des Handelsvolumens.

EU-Gipfel liegt Konzept für Migrantenlager vor

BRÜSSEL - Den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten liegt bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel ein erstes Konzept für Migranten-Auffanglager in nordafrikanischen Ländern vor. Nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini wurde es in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und der Organisation für Migration (IOM) entwickelt. Sie habe dafür direkt mit UNHCR-Chef Filippo Grandi und IOM-Generaldirektor William Swing zusammengearbeitet, sagte Mogherini.

Ifo-Chef Fuest gegen Digitalsteuer

MÜNCHEN - Ifo-Präsident Clemens Fuest hat vor einer Steuer auf den Umsatz großer Digitalkonzerne gewarnt. Sie würde vor allem US-Firmen treffen und "wäre eher ein Instrument im Handelskrieg", sagte Fuest am Donnerstag in München. Die heutigen Steuern begünstigten digitale Unternehmen wegen ihrer Forschungsintensität. Unerwünschte Marktmacht der Digitalkonzerne sollte primär mit Mitteln der Wettbewerbspolitik angegangen werden. Sollten die Steuerbehörden "digitale Betriebsstätten" einführen, würde sich das durch alle Branchen ziehen und Besteuerungsrechte international stärker an den Ort des Konsumenten verlagern. "Die EU und Deutschland könnten dadurch an Steueraufkommen verlieren", warnte der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts.

ROUNDUP 2: Haushalt mit 'schwarzer Null' steht - Baukindergeld wird teurer

BERLIN - Erneut ohne neue Schulden und mit Gesamtausgaben von 343,6 Milliarden Euro steht der erste Haushalt der neuen Regierung - die Opposition kritisiert aber ein planloses Geldausgeben. In der Nacht zum Donnerstag wurden in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags die letzten Details geregelt. Die Sitzung dauerte von 13.00 Uhr am Mittwoch bis 2.45 Uhr nachts, knapp 14 Stunden. Sehr teuer wird der kurzfristige Kompromiss von Union und SPD beim umstrittenen Familien-Baukindergeld. Wegen der Aufhebung von Quadratmeterbegrenzungen beim Immobilienkauf wird nun mit Kosten von 2,7 Milliarden bis 2021 und insgesamt zehn Milliarden Euro gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen. Sie legten um 9000 auf 227 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit 220 000 Anträgen gerechnet.

ROUNDUP: Inflation in Deutschland schwächt sich ab

WIESBADEN - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Juni etwas schwächer gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag das Preisniveau 2,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Mai hatte die Inflationsrate 2,2 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Italien: Teuerung zieht weiter an

ROM - Die Inflation in Italien ist im Juni weiter gestiegen. Wie das nationale Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte, lagen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist die höchste Rate seit Mai 2017. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 1,0 Prozent betragen, Analysten hatten eine Beschleunigung auf 1,3 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise im Juni um 0,3 Prozent, auch das war mehr als erwartet.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich weniger als erwartet ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Juni etwas weniger eingetrübt als erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 112,3 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 112,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Merkel bekennt sich klar zu transatlantischem Bündnis

BERLIN/BRÜSSEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich trotz aller Differenzen mit US-Präsident Donald Trump klar zum transatlantischen Bündnis bekannt. "Wir sind (...) überzeugt, dass dieses Bündnis für unsere gemeinsame Sicherheit zentral bleibt", sagte sie am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Die "Amerika zuerst"-Politik Trumps hat die Beziehungen zwischen den USA und seinen westlichen Partnern schwer belastet. In zwei Wochen treffen Merkel und Trump beim Nato-Gipfel in Brüssel aufeinander.

Spanien: Inflation zieht weiter an

MADRID - Die Inflation in Spanien hat im Juni weiter angezogen. Wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte, stieg die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate (HVPI) von 2,1 Prozent im Vormonat auf 2,3 Prozent. Das ist die höchste Rate seit April 2017. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

ROUNDUP/GfK: Deutsche weiter in Kauflaune - aber pessimistischer für Konjunktur

NÜRNBERG - US-Präsident Donald Trump schlägt zwar der deutschen Wirtschaft auf den Magen - hat bislang aber die Kauflaune der Bürger nicht wesentlich getrübt. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten neuen Konsumklima des Marktforschungsinstitutes GfK hervor. Obwohl Ökonomen in den vergangenen Wochen wegen Trumps protektionistischer Handelspolitik ihre Konjunkturprognosen heruntergeschraubt haben, rechnen nach wie vor viele deutsche Bürger mit höherem Einkommen und sind dementsprechend bereit, Geld auszugeben.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl

AXC0260 2018-06-28/17:07