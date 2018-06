Hilfen für mittelständische Autozulieferer, Rücksicht in Sachen Kohlendioxid-Verringerung - zwei Themen, die die Wirtschaftsminister der Länder umtreiben. Wie auch die Angst vor einem Handelskrieg.

Die Bundesländer fordern stärkere Hilfen für mittelständische Autozulieferer. Nötig sei eine "substanzielle Intensivierung" der Förderung, damit sich die Firmen auf E-Mobilität und autonomes Fahren einstellen könnten, erklärten die Wirtschaftsminister am Donnerstag im saarländischen Gonnesweiler. Mit der Anpassung an den tiefgreifenden Strukturwandel müsse schon jetzt begonnen werden, um in der Zukunft überlebensfähig zu sein.

Unabhängig davon müsse die "Verunsicherung, die es gerade gibt mit Bezug auf das Dieselthema", so schnell wie möglich enden, sagte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) als Vorsitzende der Konferenz: "Wir sind überwiegend der Auffassung, dass der Verbrennungsmotor noch viele Jahre gebraucht werden wird." Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hofft im Abgasskandal auf einen raschen Kompromiss zum weiteren Vorgehen. "Ich habe deutlich gemacht, dass wir zu einem Konsens und ...

