Im Interview: Alexander Gauland, Bundessprecher und Fraktionsvorsitzender der AfD



Nicht erst seit ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag sucht die Alternative für Deutschland (AfD) immer wieder die Provokation - innerhalb und außerhalb des Parlaments und gerade dann, wenn es um die Flüchtlings- und Migrationspolitik geht.



Während zwischen CDU und CSU nun der Streit um die Asylpolitik tobt, erfreut sich die AfD hoher Umfragewerte und kommt ausgerechnet im CSU-Land Bayern zum Bundesparteitag zusammen. Schon lange fordert die Partei im Asylstreit einen nationalen Alleingang. Profitiert sie jetzt von der Zerrüttung in der Union?



Doch wie sieht es in den anderen Politikfeldern aus? Wo zeigen die AfD-Abgeordneten sachliche Kompetenz, wo gibt es Lücken? Welche Rolle spielt die Alternative Mitte, die sich als gemäßigte Strömung und Gegenpol zum nationalkonservativen Parteiflügel um Alexander Gauland versteht, in der AfD eigentlich noch? Immer wieder distanziert sie sich von radikalen Äußerungen ihrer Parteikollegen, scheut aber die direkte Konfrontation.



Das Erste sendet die 15-minütige Sondersendung "Bericht vom Parteitag" der AfD in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2. Juli 2018, um 0:05 Uhr. Als Gesprächsgast stellt sich Alexander Gauland, Bundesprecher und Fraktionsvorsitzender der AfD, den Fragen von Moderator Thomas Baumann, stellvertretender Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.



