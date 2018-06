Die seit einigen Monaten börsennotierte Deutsche Bank-Tochter will offenbar abspecken, um die Kosten drücken: Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Demnach werde die DWS Dienstleistungen an die französische Großbank BNP Paribas auslagern.

DWS-Fondadministration soll an BNP gehen

Konkret: Die Securities Services-Abteilung der Franzosen werde zum Dienstleister für die Administration für aktiv gehaltene Fonds der DWS sowohl in Luxemburg als auch in Deutschland, ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...