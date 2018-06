In den letzten Tagen ist die Aktie von Infineon immer weiter am Fallen und auch am Donnerstag startete das Papier mit einem deutlichen Minus von 1,4 Prozent in den Tag. Der Kurs liegt jetzt unter 22 Euro. Analysten lassen sich von dieser Entwicklung aber überhaupt nicht beeindrucken. In einer aktuellen Studie spricht etwa die DZ Bank für die Aktie eine klare Kaufempfehlung aus. Das Kursziel wurde dabei von ehemals 24,70 Euro auf nun 26,40 Euro angehoben. Analyst Harald Schnitzer zeigt sich vor ... (Robert Sasse)

