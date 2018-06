Hannover (ots) -



Künstliche Intelligenz hilft beim Raketenbau, Glas kommt aus dem 3D-Drucker und eine Software diagnostiziert Infektionen. Dies sind drei Beispiele der zehn innovativen Konzepte, mit denen junge Wissenschaftler und Firmengründer beim Wettbewerb "Innovatoren unter 35" überzeugten. Die deutsche Ausgabe der MIT Technology Review zeichnete gestern im Telefónica BASECAMP in Berlin-Mitte zum fünften Mal die besten Ideen für morgen aus Son Thai Le wurde als "Innovator of the Year" und Philip Stevens als "Innovator with the Most Social Impact" gekürt.



In seiner Begründung lobte Robert Thielicke, Chefredakteur von Technology Review den jungen Elektroingenieur Son Thai Le: "Die Datenmenge steigt täglich, und sie in hoher Geschwindigkeit zu übertragen, wird maßgeblich von Bedeutung sein für die weitere wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Son Thai Le hat einen Weg gefunden, dies ohne gigantische Kosten zu schaffen." Auch vom Vorhaben des Biochemikers Philip Stevens zeigte sich Thielicke sehr angetan: "Mit seiner Idee bringt Philip Stevens die großen Möglichkeiten der Genanalyse in die medizinische Praxis. Eine rasche Diagnose von Infektionskrankheiten wird Leben retten und viel Leid ersparen."



Der Nachwuchspreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für junge Innovatoren. Vor 18 Jahren wurde er vom US-amerikanischen Magazin MIT Technology Review ins Leben gerufen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Daniel Ek von Spotify. Die Gewinner der deutschen Auflage sind automatisch nominiert für die internationale Liste der 35 besten Innovatoren unter 35, die jährlich von der US-amerikanischen MIT Technology Review gekürt werden.



Technology Review, das Innovationsmagazin von Heise Medien, berichtet seit mehr als zehn Jahren über neueste technologische Trends, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft und unser Leben zu verändern. Das Magazin identifiziert Marktchancen und den Nutzen von Innovationen vor allem aus Informations-, Bio- und Nanotechnologie, Energie, Verkehr, Raumfahrt, Medizintechnik und Materialforschung.



Telefónica Deutschland Holding AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard (TecDax). Das Unternehmen ist mit seiner Gesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG operativ im Privat- und Geschäftskundenbereich tätig. Mit der Kernmarke O2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte sowie innovative mobile Datendienste auf Basis modernster Mobilfunktechnologien wie LTE. Darüber hinaus stellt es als integrierter Kommunikationsanbieter im Festnetzbereich auch Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte für Privatkunden sowie innovative IP-Telefonie- und Vernetzungslösungen für Geschäftskunden zur Verfügung. Mit insgesamt 49,6 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 31.03.2018) gehört das Unternehmen zu den drei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse und ist damit der Netzbetreiber mit den meisten Mobilfunkkunden in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,30 Milliarden Euro. Telefónica Deutschland ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. mit Hauptsitz in Madrid. Die Telefónica Gruppe zählt mit einer Präsenz in 21 Ländern und einer Kundenbasis von 357 Millionen Anschlüssen zu den größten Telekommunikationsgesellschaften der Welt.



