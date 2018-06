Wiesbaden (ots) - Das Museum Wiesbaden zeigt die europaweit erste Retrospektive des Schaffens des Malers Joseph Marioni, der sich wie kaum ein anderer der Malerei verschrieben hat. Vom 29. Juni bis 14. Oktober 2018 zeigt die Ausstellung "Liquid Light - Joseph Marioni" rund 40 großformatige Arbeiten. Werke von Peter Tollens, Michael Toenges und Ulrich Wellmann ergänzen die Schau.



Joseph Marioni (*1943) ist einer der führenden Vertreter des "radical painting", einer Kunstströmung der 1960er und 1970er Jahre, in deren Zentrum Farbe - und insbesondere deren Auftrag und Wirkung - steht. Nicht das Figürliche oder das Abstrakte sondern das Material, die Beschaffenheit der Leinwand selbst und der Farbauftrag bestimmen die Arbeit dieser gegenstandslosen Kunstform.



Im Spannungsfeld von Farbe, Licht und Malkörper schafft Marioni durch den wiederholten Auftrag von Farbe nahezu monochrome Arbeiten auf Leinwand, die - je nach Lichteinfall und Position des Betrachters im Raum - die ihnen zu Grunde liegenden Farbschichten frei legen. Den Rändern der Gemälde kommt dabei besondere Bedeutung zu. Dort wo die Malschicht ausfranst gibt sie Aufschluss über den Prozess ihrer Entstehung: Malerei wird auf ihre Grundbedingungen zurückgeführt und Bild für Bild "wortwörtlich" neu aufgebaut: Dies begründet der Künstler, "It is the painted quality of the color that determines the practice of painting per se, and in the architecture of concrete painting function follows light."



Mit "Liquid Light" präsentiert das Museum Wiesbaden einen breit angelegten Überblick über das mehr als fünf Jahrzehnte anhaltende Schaffen des Künstlers, von den Anfängen seiner Malerei bis zur Gegenwart. Anhand von 35 Arbeiten zeigt die Ausstellung wie Licht und Farbe in lasierenden Schichten zu einer Einheit werden und gibt Einblicke in die malerischen Möglichkeiten des Farbauftrags. Sechs chronologisch angeordnete Ausstellungsräume folgen dem malerischen, ganz eigenen Weg Joseph Marionis.



