Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC ) rechnet wegen des abgeschlossenen Verkaufs des US-Ärztenetzwerks Sound Inpatient Physicians mit weniger Umsatz und Ergebnis als bisher. Durch den anteiligen Wegfall der Erlöse rechnet FMC nun mit währungsbereinigt 650 Millionen Euro weniger Umsatz, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Das erwartete Konzernergebnis wird demnach um 40 Millionen Euro geringer ausfallen. Auf vergleichbarer Vorjahresbasis soll das währungsbereinigte Umsatzwachstum in diesem Jahr weiter 5 bis 7 Prozent betragen, der Anstieg des bereinigten Konzernergebnisses nach wie vor 13 bis 15 Prozent.

Der im April angekündigte Verkauf für 2,15 Milliarden US-Dollar war bisher nicht Gegenstand der Unternehmensprognose. Durch den Verkauf realisiert FMC einen Verkaufsertrag von umgerechnet 648 Millionen Euro./men/he

ISIN DE0005785802

