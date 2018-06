Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stagnierte bei 162,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,31 Prozent.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hatte sich im Juni zwar erneut etwas eingetrübt. Der von der EU-Kommission erhobene Konjunkturindikator ESI hatte jedoch weniger stark nachgegeben als erwartet. Das Analysehaus Capital Economics wertete dies als Beleg, dass sich die Konjunktur seit Jahresbeginn zwar abgeschwächt habe, es sich dabei aber nicht um den Beginn eines Abschwungs handele.

Steigende Energiepreise hatten die Inflation in Deutschland im Juni den zweiten Monat in Folge über die Marke von zwei Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise waren im Juni binnen Jahresfrist um 2,1 Prozent gestiegen. In Italien war die Inflationsrate im Juni mit 1,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Mai 2017 geklettert. Die EZB strebt für den gesamten Währungsraum eine Rate von knapp zwei Prozent an. "Doch unabhängig von der Inflationsentwicklung ist der Kurs der EZB abgesteckt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Auch wenn die Anleihekäufe zum Jahresende eingestellt werden - die Zinsen werden noch bis zum Sommer 2019 auf den bisherigen Niveaus bleiben."/jsl/he

