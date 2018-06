Die Meldung von Daimler, dass man beim Thema Mobilitätsdienste stark wachsende Kundenzahlen vorweisen kann, hat den Kursrückgang der Aktie nicht stoppen oder ins Gegenteil umkehren können. Am Donnerstag notierte die Daimler-Aktie nur wenig vom 12-Monats-Tief entfernt. Dabei war das Wachstum, das Daimler in Bezug auf die eigenen Mobilitätsdienste (explizit genannt wurden dabei "car2go, moovel und mytaxi") gemeldet wurde, mit 88% im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat in der Tat beachtlich. Aber ... (Peter Niedermeyer)

