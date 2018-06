Bei Nordex ging es zuletzt Schlag auf Schlag, was neue Aufträge betrifft. So hatte das Unternehmen am 18. Juni bereits bekannt gegeben, drei Aufträge in Spanien gewonnen zu haben. Da geht es laut Nordex um die Bestellung von 31 Turbinen (insgesamt 95 MW Leistung) von einem Energieversorger. Der Aktienkurs stand da im Bereich 10 Euro. Diese Woche dann eine weitere Meldung zu einem neuen Auftrag: Da hieß es, dass die Nordex Group einen Auftrag "für die Lieferung und Errichtung" eines Windparks ... (Peter Niedermeyer)

