PEKING (China), 28. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uxin Limited ("Uxin" oder "das Unternehmen"), die größte Gebrauchtwagen-E-Commerce-Plattform in China, gab heute die Preisgestaltung ihres Börsengangs an, der 25 Millionen American Depositary Shares ("ADS"), die jeweils drei Stammaktien repräsentieren, zu einem Preis von 9 US-Dollar pro ADS für die Öffentlichkeit umfasst. Zusammen mit der Privatplatzierung von Wandelanleihen in Höhe von 175 Millionen US-Dollar beläuft sich der erzielte Gesamtbetrag auf 400 Millionen US-Dollar, sofern die Konsortialbanken ihre Option zum Kauf zusätzlicher ADS nicht ausüben. Uxin hat den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 3,75 Millionen zusätzlicher ADS zur Deckung von Mehrzuteilungen gewährt.

Die ADS werden voraussichtlich ab dem 27. Juni 2018 unter dem Tickersymbol "UXIN" an der NASDAQ-Börse gehandelt. Die Emission wird voraussichtlich am 2. Juli 2018 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs (Asia) LLC, JP Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited und China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited fungieren als gemeinsame Konsortialführer dieses Angebots und als die Vertreter der Konsortialbanken.

Das Angebot der Wertpapiere erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven Registrierungserklärung ist. Sofern verfügbar, können Exemplare des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot von einer der folgenden Quellen bezogen werden:

Morgan Stanley & Co. International plc; Adresse: 180 Varick Street, New York, NY, 10014, Room 214, 2nd Floor

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.; Adresse: 200 West Street, New York, New York 10282-2198, USA

J.P. Morgan Securities LLC; Adresse: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited; Adresse: 29th Floor, One International Finance Centre, I Harbour View Street Central, Hong Kong

China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited; Adresse: Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Uxin

Uxin (NASDAQ: UXIN) ist gemessen an der Anzahl der Transaktionen und der Bruttowarenmenge die größte Gebrauchtwagen-E-Commerce-Plattform in China. Die Mission von Uxin ist es, Menschen zu ermöglichen, das Auto ihrer Wahl zu kaufen, egal wo sie sich in China befinden. Uxin ermöglicht es Verbrauchern und Händlern, Autos über eine innovative integrierte Online- und Offline-Plattform zu kaufen und zu verkaufen, die jeden Schritt der Transaktion und die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, einschließlich Finden, Fahrzeuginspektion, Eigentumsübertragung, Garantie, Finanzierung und Versicherung. Die Dienstleistungen von Uxin basieren auf fortschrittlicher unternehmenseigener Technologie, umfangreichen Daten zu Käufern, Verkäufern, Fahrzeugen und Transaktionen, einer hochgradig skalierbaren Online-Plattform und einem Offline-Netzwerk aus mehr als 670 Servicezentren und 7 Transaktionszentren in über 270 Städten in ganz China.

Für Anlegeranfragen kontaktieren Sie bitte:

Vivian Xu

Uxin Investor Relations

vivianxu@xin.com (mailto:vivianxu@xin.com)

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Cindy Wang

Uxin Marketing

cindy@xin.com (mailto:cindy@xin.com)

Scott Patrick / Stephanie Heise

Brunswick Group

(212) 333-3810

uxin@brunswickgroup.com (mailto:uxin@brunswickgroup.com)

