Morgan Stanley hat LafargeHolcim nach einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen den Baustoffkonzern in Frankreich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Franken belassen. Der Lafarge SA werde in Syrien unter anderem Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Terrorfinanzierung vorgeworfen, bestätigten Justizkreise der dpa am Donnerstag in Paris. Sorgen des Marktes in diese Richtung hätten den Aktienkurs bereits in den vergangenen Monaten deutlich belastet, schrieb Analyst Alain Gabriel nun in einer ebenfalls am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Basisszenario für die Aktien sei eine mögliche Strafe nicht enthalten. Sollte es doch dazu kommen, könnten jede 100 Millionen Euro das Kursziel um 0,20 Franken mindern./mis/ck Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-06-28/17:52

ISIN: CH0012214059