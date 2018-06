Bei der Fußball-WM in Russland hat sich Kolumbien nach einem 1:0-Sieg gegen Senegal Platz eins in Gruppe H geholt. Nach einer Ecke erzielte Yerry Mina das Tor des Tages.

Mit dem Gruppensieg bestreitet Kolumbien sein Achtelfinale am Dienstag in Moskau gegen den Zweiten aus Gruppe G, der am Abend ermittelt wird. Die Senegalesen rutschten durch die Niederlage auf den dritten Platz ab und verpassen nur aufgrund der schlechteren Fair-Play-Wertung gegenüber Japan den Sprung ins Achtelfinale. Im Parallelspiel konnte sich Japan trotz der 0:1-Niederlage gegen Polen als Zweiter der Gruppe H für das Achtelfinale qualifizieren und muss bereits am Montag in Rostow gegen den Sieger aus Gruppe G antreten. Für die vorher bereits ausgeschiedenen Polen traf Bednarek nach einem Freistoß.