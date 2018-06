IRW-PRESS: Ucore Rare Metals Inc.: Ucore akzeptiert zusätzliche Investitionen und erhöht damit seinen Gesamterlös auf 1,24 Millionen Dollar

Ucore akzeptiert zusätzliche Investitionen und erhöht damit seinen Gesamterlös auf 1,24 Millionen Dollar

HALIFAX, Nova Scotia, 28. Juni 2018 - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV:UCU) (OTCQX:UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an die Pressemeldung vom 20. Juni 2018 nun weitere Investitionen in Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) durch die Ausgabe von zusätzlich 555.555 Einheiten (Einheiten) zum Zeichnungspreis von 0,18 Dollar pro Einheit akzeptiert hat. Der Bruttoerlös daraus beläuft sich auf insgesamt rund 100.000 Dollar.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 28. Juni 2021 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar.

Das Unternehmen hatte am 20. Juni 2018 bekannt gegeben, dass es zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Investitionen akzeptieren wird. Aufgrund des regen Aktionärsinteresses und der in jener Pressemeldung erörterten Kontrollperson-Thematik hat das Unternehmen nun beschlossen, diese Investmentchance im Rahmen der bereits angekündigten Privatplatzierung doch wahrzunehmen (siehe Pressemeldungen vom 23. Mai und 11. Juni 2018).

Im Zuge der Privatplatzierung wurde ein Gesamterlös von rund 1.242.000 Dollar generiert, der zur Ausgabe von insgesamt 6.899.629 Einheiten führte. Das Unternehmen kann nun bestätigen, dass diese Privatplatzierung vollständig abgeschlossen ist und zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Investitionen mehr angenommen werden.

Es handelte sich hier um eine sehr begrenzte Überbrückungsfinanzierung, um den Fortverlauf der technischen Arbeiten in unserer SMC-Anlage in Alaska abzusichern, erklärt Jim McKenzie, President & CEO von Ucore. Die Nachfrage war deutlich größer als der von uns akzeptierte Erlös; wir arbeiten nun mit Hochdruck an einem Finanzierungsantrag für ein sehr ambitioniertes Planungs- und Errichtungsverfahren in Ketchikan.

Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen dieser letzten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unter anderem an ein Wiederveräußerungsverbot innerhalb von vier Monaten und einem Tag gebunden. Diese Frist endet am 28. Oktober 2018. Die Privatplatzierung muss abschließend von der Börsenaufsicht der TSX-V genehmigt werden.

Hintergrund

Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen im Entwicklungsstadium, das sich auf Seltenerdmetallvorkommen sowie Erschließungs- und Veredelungstechnologien spezialisiert hat. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Projekt Bokan. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren.

Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.

Vorsorglicher Hinweis

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Mit Ausnahme von historischen Fakten gelten sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf die erwartete Beteiligung von Insidern, den Abschluss der Privatplatzierung, den geplanten Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierung, den daraus generierten Erlös und die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel, der Handelspreis der Stammaktien, die Verweigerung einer abschließenden Genehmigung für die Privatplatzierung durch die Börsenaufsicht der TSX-V sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Einheiten, Stammaktien oder Warrants (gemeinsam, die Wertpapiere) an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder "US-Personen" dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) bzw. unter den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten nicht registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft oder angeboten werden, sofern keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung besteht. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Bürger sind in der Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert.

Ucore Rare Metals Inc.

210 Waterfront Drive

Bedford, Nova Scotia

Kanada

B4A0H3

902.482.5214

info@ucore.com

www.ucore.com

www.ucore.com/ucoretv

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

