Mainz (ots) - Woche 26/18 Freitag, 29.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



5.55 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017



6.40 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018



7.25 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017



8.55 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017



9.30 Tödliches Spiel - Amerikas Waffen in Kinderhand



10.15 Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016



11.00 Crime and Justice Amerikas Krieg gegen die Drogen Deutschland 2017



11.45 Crime and Justice - Amerika hinter Gittern Deutschland 2017



12.30 Hard Time - Knast in Vegas Kriminelle Geschäfte USA 2012



13.15 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



13.45 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015



14.30 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Heinrich IV. bis Otto von Bismarck Deutschland 2017



15.15 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015



16.00 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015



16.45 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015



17.35 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



18.20 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017



19.05 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



19.35 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



22.25 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013



23.10 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015



23.55 ZDF-History Die dunklen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.10 Terra X Tatort Matterhorn Deutschland 2015



1.55 Terra X Marco Polo - Entdecker oder Lügner? Deutschland 2015



2.35 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Heinrich IV. bis Otto von Bismarck Deutschland 2017



3.20 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015



4.05 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015



4.50 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121