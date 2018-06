PRESSEMITTEILUNG

Die Aktionäre von LEMgenehmigen alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge

Fribourg, 28. Juni 2018 - LEM (SIX: LEHN),der Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter, gibt die Ergebnisse der Ordentlichen Generalversammlung bekannt, die heute in Fribourg stattfand. Die grosse Mehrheit der Aktionäre folgte den Anträgen des Verwaltungsrats. Die Dividende von 40,00 CHF pro Aktie wird am 5. Juli 2018 ausbezahlt.

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung waren 40 Aktionäre persönlich anwesend. Insgesamt waren 906 599 Aktienstimmen, beziehungsweise 79,5% des Aktienkapitals, vertreten.

Die Aktionäre von LEM haben sowohl den Jahresbericht als auch die konsolidierte Konzernrechnung der LEM Gruppe und den Jahresabschluss der LEM HOLDING SA per 31. März 2018 sowie den Dividendenvorschlag von 40,00 CHF pro Aktie gutgeheissen. Die Aktionäre erteilten dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung.

Fünf Mitglieder des Verwaltungsrates die sich zur Wiederwahl stellten - Ilan Cohen, Ulrich Jakob Looser, Ueli Wampfler, Werner C. Weber und Andreas Hürlimann - wurden wiedergewählt. François Gabella wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt. Andreas Hürlimann wurde als Verwaltungsratspräsident bestätigt. Zudem wählten die Aktionäre Andreas Hürlimann und Ulrich Jakob Looser in den Nominations- und Vergütungsausschuss. Dessen Vorsitz übernimmt Ulrich Jakob Looser.

Die Aktionäre haben alle anderen Anträge des Verwaltungsrates mit grossem Mehr unterstützt. Dazu zählten auch die konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht und die Vergütungsanträge für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung wird auf der Website von LEM unter www.lem.com>Investors>Shareholders' Meetings veröffentlicht, sobald es verfügbar ist.

Finanzkalender

Das Geschäftsjahr läuft von 1. April bis 31. März.

3. Juli 2018 5. Juli 2018 31. Juli 2018 6. November 2018 1. Februar 2019 22. Mai 2019 27. Juni 2019 2. Juli 2019 4. Juli 2019 Ex-Dividende-Termin Dividendenausschüttung Ergebnisse des ersten Quartals 2018/19 Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2018/19 Ergebnisse des dritten Quartals 2018/19 Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2018/19 Ordentliche Generalversammlung für 2018/19 Ex-Dividende-Termin Dividendenausschüttung

LEM - At the heart of power electronics

LEM ist Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter. Unsere Kernprodukte - Strom- und Spannungswandler - kommen bei einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Antrieb & Schweissen, erneuerbare Energien & Stromversorgung, Traktion, Hochpräzision sowie konventionelle und umweltfreundliche Automobile zum Einsatz. Die Strategie von LEM beruht darauf, die Stärken seines Kerngeschäfts voll auszuschöpfen und mit neuen Anwendungen zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. LEM ist ein mittelständisches globales Unternehmen mit ca. 1 530 Mitarbeitenden weltweit. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Peking (China), Sofia (Bulgarien), Genf (Schweiz) und Tokyo (Japan), und ein spezialisiertes F&E Center in Lyon (Frankreich). Zusammen mit den regionalen Vertriebsstellen nahe bei den Standorten der Kunden kann das Unternehmen einen weltweit lückenlosen Service anbieten. LEM ist seit 1986 an der SIX Swiss Exchange kotiert und hat das Tickersymbol LEHN.

www.lem.com (http://www.lem.com/)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrea Borla (CFO)

Telefon: +41 22 706 1250

E-Mail: investor@lem.com