Der Uber-Rivale Lyft hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde eine Gesamtbewertung von gut 15 Milliarden Dollar erreicht. Die Finanzspritze brachte weitere 600 Millionen Dollar ein, wie die Firma in einem Blogeintrag mitteilte. Mit den 15,1 Milliarden Dollar ist Lyft weiterhin weit von der Bewertung von Uber entfernt. Der weltweit agierende Fahrdienst-Vermittler holte sich in der Spitze Geld von Investoren ausgehend aus einem Gesamtwert von rund 70 Milliarden Dollar.

Aber Lyft, das bisher nur in den USA und Kanada aktiv ist, konnte damit seine Bewertung innerhalb eines guten Jahres verdoppelt. Im April vergangenen Jahres holte sich das Start-up dem "Wall Street Journal" zufolge noch frisches Geld zu einem Gesamtwert von 7,5 Milliarden Dollar. Erst vor einem halben Jahr hatte sich Lyft weitere 1,5 Milliarden Dollar zu einer Bewertung von 11,5 Milliarden besorgt.

Die Fahrdienst-Vermittler liefern sich einen scharfen Konkurrenzkampf mit Rabatten, der schnell ins Geld geht. Uber holte sich über die Jahre immer wieder Milliardenbeträge von Investoren für die globale Expansion. Die Gesamtbewertung entscheidet bei solchen Finanzierungsrunden darüber, welchen Anteil am Unternehmen Investoren für ihr Geld bekommen./so/DP/men

AXC0281 2018-06-28/18:02