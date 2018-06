FRANKFURT (Dow Jones)--Der Investor Blackrock will seine Beteiligung an der Deutsche Wohnen in den nächsten zwölf Monaten weiter ausbauen und auch mehr Einfluss auf das Unternehmen nehmen. Dazu gehöre auch die Einflussnahme auf die Personalpolitik in Aufsichtsrat und Vorstand, habe der Investor am 27. Juni mitgeteilt, hieß es am Donnerstag von der im MDAX notierten Gesellschaft.

Da Blackrock auf die Maximierung der Renditen für die Kunden abziele, könnten auch Anteile verkauft werden, habe Blackrock weiter mitgeteilt. Nachhaltige Veränderungen bei der Kapitalstruktur, vor allem mit Blick auf Eigen- und Fremdmittel, sowie bei der Dividendenpolitik würden nicht verfolgt.

Blackrock hält inzwischen gut 10 Prozent an dem Berliner Unternehmen.

