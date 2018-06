ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der Erholung am Vortag haben die Anleger am schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag wenig Käufgründe gesehen. Wie im übrigen Europa ging es auch hier nach unten. Hauptthema waren erneut die Handelskonflikte, die von den USA vom Zaun gebrochen wurden. Möglicherweise bleibe das Thema erhalten, bis die Unternehmenszahlen für das erste Halbjahr in den Vordergrund träten, sagten Teilnehmer. Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 8.462 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 47,41 (zuvor: 51,54) Millionen Aktien.

Die Aktie von Lafargeholcim war im SMI die zweitschwächste. Die französische Justiz erhöht den Druck auf den Zementhersteller wegen des Verdachts auf Finanzierung syrischer Extremisten: Gegen den international tätigen Konzern wurde am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Vorwürfe lauten auf "Finanzierung terroristischer Aktivitäten" und "Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Die Titel verloren 2 Prozent.

Zu den schwächsten Werten gehörten auch erneut die der Luxusgüterhersteller, deren Geschäft stark von chinesischen Konsumenten abhängig ist. Der zunehmend erbittert geführte Handelsstreit zwischen Amerika und China könnte die Absatzchancen vermindern. Richemont verloren 2,2 Prozent und Swatch 1,4 Prozent.

Gegen den Trend legten Nestle um 0,9 Prozent zu, wobei europaweit Nahrungsmittelhersteller gesucht waren. Die Anleger kauften sich in diesen stürmischen Zeiten in den Sektor der defensiven Branche ein, hieß es von Händlern.

June 28, 2018

