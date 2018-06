Die Krise an den europäischen Aktienmärkten geht weiter, während sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem zweitägigen Gipfel treffen. Zu den wichtigsten Themen auf der Agenda gehören Migrationsfragen, die für die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel angesichts des jüngsten Streits innerhalb der deutschen Regierungskoalition doppelt wichtig sind. Darüber hinaus wird das Brexit-Thema wahrscheinlich angesprochen werden, da die Zeit für Theresa May knapp wird, einen No-Deal-Brexit zu verhindern. ...

