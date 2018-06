Bis zu 75 Prozent schneller als zuvor reagieren einzelne Pinsel in Corels neuem Meister-Maler, Painter 2019. Das Lieblingsprogramm vieler Illustratoren, Grafiker, Fotografen, Maler und anderer Künstler bietet 36 neue Malwerkzeuge, die lebensechte Resultate ermöglichen, 650 neu gestaltete Symbole und aktualisierte Steuerelemente.

OTTAWA und MÜNCHEN, June 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Painter gilt als Referenzprogramm für natürliches Malen und Zeichnen am Computer. Es simuliert alle gängigen Mal- und Zeichentechniken einschließlich unterschiedlichster Malhintergründe. Mit keinem anderen Programm ist es möglich, ähnlich überzeugende Ergebnisse wie in der realen Welt auf Leinwand, Papier, Marmor usw. zu erzielen. Zudem sind mit Painter Maltechniken möglich, die es in der Realität gar nicht gibt. Die neue Version, Painter 2019 (https://www.painterartist.com/de/product/painter/?utm_source=PTRnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPTR&utm_content=2019L-de), versteht sich als Programm der Wahl für Künstler, die in den Bereichen Illustration, Kunstmalerei, Spieleentwicklung, Unterhaltung, Comics und Manga oder als Fotografen tätig sind. Letztere schätzen die Möglichkeit, mit den Fotomalwerkzeugen Fotos in Kunstwerke zu verwandeln. Der neue Painter bietet eine überarbeitete, dunklere Oberfläche, neu gestaltete Bedienelemente, viele neue Werkzeuge und nicht zuletzt: eine stark optimierte Performance.

"Wir wissen, dass viele unserer Anwender täglich mit Painter arbeiten. Deswegen haben wir sein Look & Feel modernisiert, um Kunstwerke flüssiger, direkter und angenehmer zu erschaffen", sagt Chris Pierce, Produktmanager Digital Arts bei Corel. "Die Updates machen nicht nur den Umgang mit Painter generell komfortabler, sondern optimieren auch den Workflow. Painter 2019 ist daher ein Muss für alle Profis, die ihr Geld mit Kunst verdienen."

Zu den wichtigsten Neuerungen in Painter 2019 zählen:

Zusätzliche Malwerkzeuge und Muster

36 neue Malwerkzeuge und fünf neue Muster speziell für Concept Artists und Spiele-Designer inspirieren zu neuen Ideen und Kreationen. Neu ist die Malwerkzeug-Kategorie "Stempel". Moderne Oberfläche, Anwendungssymbole und Steuerelemente

Die dunklere Oberfläche hebt die Kunstwerke stärker hervor. Sie enthält für die Darstellung auch an hochauflösenden Monitoren überarbeitete Hauptelemente. Corel hat über 650 Symbole und Steuerelemente neu und intuitiver gestaltet, um schnellere Ergebnisse zu ermöglichen und die User Experience zu optimieren. Neuer Farb-Workflow

Die neuen Anfasser, darunter Ziehpunkte im Farbrad, lassen besser und präziser erkennen, welche Farben gewählt sind. Zudem lässt sich die temporäre Farbauswahl erstmals anheften, um beim häufigen Wechseln der Farbauswahl einfacher auf selbst gemischte Farben zuzugreifen. Rasante Geschwindigkeit

Painter 2019 ist die bisher schnellste Version von Painter, dank umfassender Code-Optimierungen und der erweiterten Unterstützung für Multicore-Prozessoren und für CPUs, die AVX2-Erweiterungen verwenden. Beim Zoomen, Schwenken und Drehen berechnet Painter 2019 mit AVX2-Unterstützung Dokumente bis zu 38 Prozent schneller. Einzelne Pinsel reagieren sogar bis zu 75 Prozent flotter. Dank der verbesserten Malwerkzeug-Silhouette ist dank AVX2-Unterstützung verzögerungsfreies Arbeiten möglich, die Striche werden direkt darunter aufgetragen. Beim Malen zeigt die Malwerkzeug-Silhouette einen Eingabezeiger, dessen Symbol sich anpassen lässt. Optimierte Unterstützung von Eingabegeräten

Auf Windows-Touchgeräten ist es möglich, mit zwei Fingern gleichzeitig zu schwenken, zu zoomen und die Arbeitsfläche kontinuierlich zu drehen. Per Doppeltipp können Anwender die Ansicht des Gemäldes schnell wieder zurücksetzen. Unter Verwendung der "Klicken und Ziehen"-Option lässt sich die Ansicht des Dokuments mit dem Eingabestift oder der Maus vergrößern oder verkleinern: Bewegt sich die Maus oder der Eingabestift nach rechts, vergrößert Painter die Ansicht. Die Bewegung nach links verkleinert sie. Diese Funktionen ermöglichen ein natürliches Mal- und Zeichenerlebnis.

Verfügbarkeit, Betriebssystemvoraussetzungen und Preise

Painter 2019 ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch und Japanisch ab 26. Juni 2018 erhältlich. Painter erfordert entweder Windows (7, 8.1 oder 10, jeweils mit dem neuesten Service-Pack; ein 64-Bit-Betriebssystem ist erforderlich) oder macOS (X 10.11, 10.12 oder 10.13, jeweils mit der neuesten Revision).

Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 424.95 Euro (ca. 490 Schweizer Franken), das Upgrade kostet 218.95 Euro (ca. 250 Schweizer Franken). NFR-, OEM- und Akademische Versionen sind vom Upgrade ausgeschlossen.

Die 30-Tage-Testversion und die Download-Version ist erhältlich unter: www.painterartist.com (https://www.painterartist.com/de/product/painter/?utm_source=PTRnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPTR&utm_content=2019L-de)

4edition Corel GmbH Peter Knoll & Claudia Herrmann Tim Schade Tel.: +49 1578 7482335 Communications EMEA corel@4edition.com (mailto:corel@4edition.com) tim.schade@corel.com (mailto:tim.schade@corel.com)

Über Corel Digital Arts



Corel ist der Schöpfer von Painter, dem weltweit naturgetreuestem Malprogramm. Die Produktfamilie von Painter umfasst auch Painter Essentials, ein vollständiges digitales Einsteiger-Kunststudio, und ParticleShop. Corel ist eines der weltweit führenden Software-Unternehmen. Unsere Mission ist einfach: Menschen zu helfen, neue Ebenen der Kreativität, Produktivität und Erfolg zu erreichen. Weitere Informationen: www.corel.com (http://www.corel.com/)

© 2018 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, das Corel-Logo, das Corel-Ballon-Logo, Painter, Essentials, ParticleShop, und Particle sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in Kanada, den USA und anderswo. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Patente: www.corel.com/patent.

