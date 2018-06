Der deutsche Bankensektor leidet weiterhin unter den extrem niedrigen Zinsen in der Eurozone, doch das Problem ist, dass die Wirtschaft sich nicht in allen Ländern gleich entwickelt und deshalb die EZB zurückhaltend agiert. In Deutschland zogen die Preise um 2,1 Prozent an und erreichten damit die Zielgröße der EZB. Doch nachdem wir eine europaweite Währungspolitik haben, spielt die Teuerungsrate der anderen Länder eben auch eine Rolle und hier geht es eher schleppend voran.

