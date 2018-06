Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag deutlich nach unten gegangen. Für ihn rächt sich momentan, dass Unternehmen aus der Automobilbranche so stark in den Indizes der DAX-Familie vertreten sind. Den Reigen der Gewinnwarnungen startete Daimler bereits in der Vorwoche. Es war zu befürchten, dass andere Unternehmen aus der Branche folgen. Nun traf es Osram. Weitere Prognosesenkungen aus der Automobilindustrie sind wahrscheinlich, in der Folge wurde der gesamte Sektor gemieden. Der DAX schloss 1,4 Prozent leichter bei 12.177 Punkten.

Gewinnwarnung belastet Osram und den Sektor

Der eskalierende Handelsstreit und die jüngsten Gewinnwarnungen aus der Automobilindustrie haben ein neues Opfer gefunden: Osram hat die Prognose gesenkt und nennt als einen Grund die Marktabschwächung im Automobilbereich. Die DZ Bank hatte dies bereits vor zwei Tagen vorhergesehen und die Gewinnschätzung für die Münchener deutlich gesenkt. Für die Aktie ging es um fast 22 Prozent nach unten, seit Jahresbeginn hat sie sich mehr als halbiert. Auch die Aktien anderer Automobilzulieferer wurden verkauft, so verloren Hella 5,1 Prozent, die Aktie von Schaeffler fiel um 5,7 Prozent, Leoni büßten 3,6 Prozent ein, Infineon 4,2 und Continental 2,5 Prozent. Der erneut steigende Ölpreis belastet weiterhin die Aktie der Lufthansa, die 2,1 Prozent im Minus schloss.

Gewinnmitnahmen in der zweiten Reihe

Kurz vor dem Halbjahresultimo haben Anleger Kasse bei einigen Aktien gemacht, die im ersten Halbjahr sehr gut gelaufen sind. Auffällig war dies bei Isra Vision, die 9,1 Prozent tiefer schlossen. Für die Aktie von Wirecard ging es um 6,3 Prozent nach unten. Gegen den Trend legte die Aktie von Shop-Apotheke um 7,1 Prozent zu. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass Amazon in den USA die Versand-Apotheke Pillpack gekauft hat. Sollte Amazon auch Ambitionen besitzen, nach Europa zu kommen, wäre Shop-Apotheke ein interessanter Übernahme-Kandidat, so ein Händler. Als enttäuschend wurden an der Börse auch die Zahlen von Fielmann aufgenommen, die Aktie schloss gut 13 Prozent schwächer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 110,2 (Vortag: 132,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,21 (Vortag: 4,50) Milliarden Euro. Es gab drei Kursgewinner, 26 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.177,23 -1,39% -5,73% DAX-Future 12.169,00 -1,27% -6,53% XDAX 12.183,45 -0,79% -5,27% MDAX 25.582,36 -1,48% -2,36% TecDAX 2.647,70 -2,70% +4,69% SDAX 11.899,43 -1,54% +0,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,40 -4 ===

