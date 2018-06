VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit deutlicher Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2017 DGAP-News: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit deutlicher Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2017 28.06.2018 / 18:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VST BUILDING TECHNOLOGIES mit deutlicher Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2017 - Umsatz in 2017 um über 60 % auf 16,1 Mio. Euro von 9,9 Mio. Euro in 2016 erhöht - Gewinn im operativen Bereich erzielt: EBITDA in 2017 bei 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: minus 0,9 Mio. Euro); EBIT von 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: minus 1,3 Mio. Euro) - Produktionsmenge in 2017 deutlich erhöht - Weitere Ergebnisverbesserung in 2018 erwartet Leopoldsdorf - 28. Juni 2018 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST"), ein führender Anbieter von Technologielösungen im Hochbau, hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2017 signifikant gesteigert und das Ergebnis verbessert. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtszeitraum um über 60 % auf 16,1 Mio. Euro von 9,9 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Auf operativer Ebene erzielte VST in 2017 einen Gewinn: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nun bei 0,9 Mio. Euro nach einem Verlust von 0,9 Mio. Euro in 2016. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 0,6 Mio. Euro nach einem Minus von 1,3 Mio. Euro im Vorjahr. VST konnte im Geschäftsjahr 2017 zahlreiche neue Aufträge gewinnen und bestehende Projekte vorantreiben bzw. abschließen. So wurde zum einen die Marktposition in den Kernregionen Schweden und Deutschland gefestigt, zum anderen die Aktivität in anderen Märkten wie Österreich, den Niederlanden und der Schweiz mit neuen Aufträgen ausgebaut. Dadurch konnten die produzierten Mengen in 2017 signifikant gesteigert werden. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt ca. 93.000 Quadratmeter VST-Wände hergestellt, nach ca. 83.000 Quadratmeter im Vorjahreszeitraum. Dabei hat sich die Produktion erheblicher Mengen weiterer Bauelemente auf den Jahresbeginn 2018 verschoben, wodurch ein effizienterer Produktionsablauf und eine optimalere Belieferung einzelner Großbaustellen von laufenden Projekten gewährleistet wurde. Für den weiteren Geschäftsverlauf ist VST optimistisch. Aufgrund der positiven Entwicklung seit Jahresbeginn 2018, der gut gefüllten Projektpipeline und der starken bestehenden Partnerschaften erwartet VST für 2018 eine weitere Ergebnisverbesserung. Der Konzernabschluss der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG für das Geschäftsjahr 2017 wird heute auf der Website www.vstbuildingtechnologies.com veröffentlicht. Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Montage und die Ausbetonierung direkt auf der Baustelle. Auch übernimmt VST Kundenaufträge für den Rohbau sowie Engineeringleistungen bei Hochbauprojekten im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how. Die Mittelstandsanleihe der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (WKN: A1HPZD) ist im Börsensegment Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Kontakt: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Feuerwehrstraße 17 A-2333 Leopoldsdorf www.vstbuildingtechnologies.com info@vstbuildingtechnologies.com edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns E-Mail: VST@edicto.de Telefon: +49 69 90550556 