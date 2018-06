FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat den Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an der Sound Inpatient Physicians Holdings abgeschlossen. Wie bereits bei Ankündigung der Verkaufsabsicht Ende April mitgeteilt, beläuft sich der Transaktionserlös auf 2,15 Milliarden US-Dollar.

Die Finanzziele des DAX-Konzerns für dieses Jahr bleiben davon ebenso unberührt wie die Mittelfristziele für 2020, da in den Ausblicken der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Ärzte-Netzwerk ebenso wenig enthalten ist wie der zu erwartende Effekt aus der geplanten 1,7 Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Gesundheitsdienstleisters NxStage, die FMC in diesem Jahr abschließen will. Demnach soll der auf die Anteilseigner entfallene Konzerngewinn in diesem Jahr währungsbereinigt um 13 bis 15 Prozent zulegen, und der Umsatz um währungsbereinigt 5 bis 7 Prozent.

Wie FMC ausführte, wird sich das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis in diesem Jahr durch die Transaktion um etwa 648 Millionen Euro erhöhen. Der negative Effekt aus der Höherbewertung der aktienbasierten Vergütung bei Sound im ersten Halbjahr, die sich aus dem Verkauf ergibt, ist darin bereits eingerechnet.

Der Umsatz wird sich den weiteren Angaben zufolge durch den Wegfall der anteiligen Umsatz- und Ergebnisbeiträge von Sound um währungsbereinigt rund 650 Millionen Euro und das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis um währungsbereinigt etwa 40 Millionen Euro verringern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2018 12:01 ET (16:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.