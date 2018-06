FRANKFURT (Dow Jones)--In den Tarifkonflikt zwischen T-Systems und der Gewerkschaft Verdi ist Bewegung gekommen. Wie Verdi mitteilte, hat der Arbeitgeber am Donnerstag die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen angeboten. Die vierte Verhandlunsrunde soll demnach am 12. Juli stattfinden.

Am Dienstag und Mittwoch hatte die Gewerkschaft zu ersten teilschichtigen Warnstreiks aufgerufen, an denen sich rund 1.400 Beschäftigte beteiligt hatten. Für Donnerstag hatte Verdi zu ersten vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen, an denen sich Gewerkschaftsangaben zufolge rund 1.500 Beschäftigte beteiligten.

Die Tarifverhandlungen für die rund 11.000 tarifgebundenen Beschäftigten hatten Anfang April begonnen. In den bisherigen drei Verhandlungsrunden hatte der Arbeitgeber laut Verdi kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

June 28, 2018

