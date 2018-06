Die aktuelle FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist auch ein Wettbewerb für diverse Sportartikelhersteller. Die meisten Fußballteams werden in diesem Jahr von Adidas gesponsert, gefolgt von Nike . Unternehmen wie Adidas, Nike oder Puma sind Weltmarken. Für sie ist die aktuelle WM eine internationale Bühne für ihre Produkte. In Russland haben sie die Möglichkeit, sich einem Milliardenpublikum zu präsentieren und können auf einen Schlag so viele Menschen mit ihren Schuhen, Trikots etc. wie bei keinem anderen Sportereignis erreichen. Bereits 2014 haben ca. 3 Mrd. Menschen die WM-Spiele in Brasilien angeschaut. Adidas als Partner der FIFA für die Fußball-WM hat die Möglichkeit, lizensierte Bälle, Schuhe und...

