Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Renault vor dem Hintergrund des US-Handelskonflikts von 107,50 auf 85,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen der Unwägbarkeiten veranschlage er nun eine Risikoprämie, schrieb Michael Pohn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für den Autobauer jedoch ließ der Analyst unverändert. Da Renault aber die notwendigen strukturellen Anpassungen in Europa wohl bewerkstelligen werde und bei alternativen Antriebskonzepten gut positioniert sei, bleibe es auf dem stark ermäßigten Kursniveau bei dem Kaufvotum./ck/mis Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-06-28/18:50

ISIN: FR0000131906