Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.365,52 -0,93% -3,95% Stoxx50 3.020,12 -0,52% -4,96% DAX 12.177,23 -1,39% -5,73% FTSE 7.612,31 -0,12% -1,95% CAC 5.275,64 -0,97% -0,69% DJIA 24.123,19 +0,02% -2,41% S&P-500 2.704,09 +0,17% +1,14% Nasdaq-Comp. 7.461,99 +0,23% +8,09% Nasdaq-100 6.993,12 +0,34% +9,33% Nikkei-225 22.270,39 -0,01% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,38 -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,39 72,76 +0,9% 0,63 +23,5% Brent/ICE 77,60 77,62 -0,0% -0,02 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,02 1.252,46 -0,2% -2,44 -4,1% Silber (Spot) 15,99 16,05 -0,4% -0,06 -5,6% Platin (Spot) 848,75 858,00 -1,1% -9,25 -8,7% Kupfer-Future 2,95 2,98 -1,2% -0,04 -11,4%

Die Ölpreise tendieren uneinheitlich. Während Brent konsolidiert, setzt WTI den Anstieg fort und profitiert damit von gesunkenen US-Ölvorräten. Zudem äußern Händler Bedenken, dass die Sanktionen der USA gegenüber einer kanadischen Ölsandanlage zu einer Verknappung beitragen könnten.

Gold ist trotz der Unsicherheit um den Handelsstreit nicht gefragt. Händler erklären den neuerlichen Preisrückgang mit dem vergleichsweise festen Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuert.

FINANZMARKT USA

An der Wall Street reicht es am Donnerstag nur zu einer kleinen Erholung, nachdem es am Vortag deutlicher abwärts gegangen war. Nach wie vor hängt der Handelsstreit der USA mit China als Damoklesschwert über den Märkten. Aktien von Apothekenketten geraten stark unter Druck, nachdem Amazon mit dem Kauf der Online-Apotheke Pillpack nun auch auf dieses Gebiet vorgedrungen ist. CVS verlieren 8 Prozent. Walgreens Boots Alliance fallen um 9,2 Prozent, obwohl Zahlen und Ausblick des Unternehmens positiv überrascht haben und Walgreens auch einen Aktienrückkauf angekündigt hat. Für Rite Aid geht es um gut 10 Prozent nach unten. Hier haben die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal nicht in allen Punkten überzeugt. Amazon steigen um 2 Prozent. T-Mobile US tendieren kaum verändert, nachdem Wells Fargo die Aktie auf Outperform hochgestuft hat. Sie zeigen sich damit wenig beeindruckt von Berichten aus informierten Kreisen, laut denen die New Yorker Staatsanwaltschaft die geplante Übernahme von Sprint unter dem Aspekt prüft, welchen Einfluss die Transaktion auf den Markt für mobile Prepaid-Angebote hat. Die Kreditkartenunternehmen Visa und Mastercard stehen offenbar kurz vor der Beilegung ihres seit Jahren schwelenden Streits mit Händlern über die Gebühren, die bei der Nutzung der Karten berechnet werden. Visa legen 0,4 Prozent zu, Mastercard gewinnen 1,1 Prozent. Staatsanleihen, die in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt hatten, geben nach. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 2 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Fed/Zweiter Teil der Ergebnisse der Banken-Stresstests (Comprehensive Capital Analysis and Review - CCAR)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Plus am Vortag ging es am Donnerstag an den europäischen Börsen nach unten. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt weiter und der EU-Gipfel in Brüssel birgt viel Sprengstoff für die deutsche Politik, aber auch für Europa. Derweil haben der eskalierende Handelsstreit und die jüngsten Gewinnwarnungen aus der Automobilindustrie ein neues Opfer gefunden. Osram hat die Prognose gesenkt und nennt als Grund die Marktabschwächung im Automobilbereich und Projektverschiebungen. Für die Aktie ging es um fast 22 Prozent nach unten. Auch die Aktien anderer Automobilhersteller und -zulieferer wurden verkauft. Der Sektor verlor 2,2 Prozent. Gesucht waren die als defensiv geltenden Aktien von Lebensmittelkonzernen wie Nestle (+0,8 Prozent) oder Diageo (+0,9 Prozent). Als "ziemlich übel" werteten Händler die Geschäftszahlen zum Gesamtjahr 2017/18 des österreichischen Beleuchtungsherstellers Zumtobel, dessen Aktie in Wien um 13,3 Prozent einbrach. Trotz eines guten Trading Statements verloren Tullow Oil 2,6 Prozent. Der Markt konzentrierte sich auf die Rückstellungen für eine mögliche Klage durch Seadrill. Deren Aktien springen in Oslo um 5,2 Prozent nach oben. Tullow teilte mit, dass schon bald über ein Forderung von Seadrill Ghana Operations Limited aus dem Jahr 2016 entschieden werden könne, in der Seadrill 277 Millionen Dollar von einem Joint Venture fordert, bei dem Tullow beteiligt ist. Die Aktien der britischen Pub-Kette Greene King verloren nach enttäuschenden Zahlen 9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.40 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1580 +0,17% 1,1554 1,1591 -3,6% EUR/JPY 127,78 +0,30% 127,43 127,97 -5,5% EUR/CHF 1,1554 +0,28% 1,1530 1,1536 -1,3% EUR/GBP 0,8846 +0,38% 0,8836 1,1340 -0,5% USD/JPY 110,35 +0,11% 110,30 110,39 -2,0% GBP/USD 1,3091 -0,19% 1,3075 1,3147 -3,1% Bitcoin BTC/USD 6.115,92 -0,5% 6.122,64 6.105,74 -55,2%

Der Dollar gab einen Teil seiner Gewinne ab, doch verharrte der Euro unter der Marke von 1,16 Dollar, unter die er am Mittwoch gerutscht war. Für die Gemeinschaftswährung spielt der EU-Gipfel, der am Donnerstagnachmittag beginnt, nach Einschätzung der Commerzbank keine größere Rolle. Der Markt sehe in den innenpolitischen Streitereien in Deutschland kein systemisches Risiko für den Euroraum. Auch die kurzzeitige Regierungskrise in Italien habe das erst vor kurzem wieder sehr schön gezeigt. Erst als die Angst vor einem potenziellen Ausstieg Italiens aus dem Euroraum aufflackerte, kam der Euro unter Druck.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien sind auch am Donnerstag überwiegend unter Druck geblieben. Die Stimmung werde weiter von den Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China belastet, sagte ein Marktteilnehmer. In Seoul verlor Indexschwergewicht Samsung 1,7 Prozent. Nach über sieben Jahren hatten Apple und Samsung durch eine außergerichtliche Einigung ihren Patentstreit über das iPhone-Design beigelegt. Die Einigung kam einen Monat, nachdem Samsung von einem Bundesgericht dazu verurteilt worden war, Apple 533 Millionen Dollar zu zahlen. Zur Begründung hieß es, Samsung habe das Design von Apples iPhone kopiert. Die Hynix-Aktie gab im Gefolge um 2,0 Prozent nach. In Sydney hievten die Bankenwerte den Markt gegen den Trend ins Plus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Thyssenkrupp und Tata handelseinig - Bericht

Die Industriekonzerne Thyssenkrupp und Tata haben sich laut einem Zeitungsbericht endgültig geeinigt, ihre europäischen Stahlsparten zusammenzulegen. Die Unterhändler beider Unternehmen hätten in den vergangenen Tagen intensiv verhandelt und Lösungen für die offenen Punkte gefunden, schreibt das Handelsblatt und beruft sich auf das Umfeld der Gesprächspartner.

Osram-Finanzchef sieht Schwäche im Autogeschäft als temporär

Osram-Finanzchef Ingo Bank sieht die aktuelle Schwäche im Geschäft mit der Autoindustrie als vorübergehendes Problem für den Lichtkonzern. Die langfristigen Trends seien intakt, sagte Bank in einer Telefonkonferenz. Osram rechnet sich mit LED-Licht und intelligenten Lichtsystemen für Autos große Wachstumschancen aus. An dieser Erwartung habe sich nichts geändert, sagte Bank.

FMC schließt Verkauf von Sound ab - Konzerngewinn erhält Schub

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat den Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an der Sound Inpatient Physicians Holdings abgeschlossen. Wie bereits bei Ankündigung der Verkaufsabsicht Ende April mitgeteilt, beläuft sich der Transaktionserlös auf 2,15 Milliarden US-Dollar. Die Finanzziele des DAX-Konzerns für dieses Jahr bleiben davon ebenso unberührt wie die Mittelfristziele für 2020, da in den Ausblicken der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Ärzte-Netzwerk ebenso wenig enthalten ist wie der zu erwartende Effekt aus der geplanten 1,7 Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Gesundheitsdienstleisters NxStage, die FMC in diesem Jahr abschließen will. Demnach soll der auf die Anteilseigner entfallene Konzerngewinn in diesem Jahr währungsbereinigt um 13 bis 15 Prozent zulegen, und der Umsatz um währungsbereinigt 5 bis 7 Prozent. Wie FMC ausführte, wird sich das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis in diesem Jahr durch die Transaktion um etwa 648 Millionen Euro erhöhen.

Winfried Rapp wird im September neuer Unitymedia-Chef

June 28, 2018 12:23 ET (16:23 GMT)

