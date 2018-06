Ungarn zeigt sich offen für Gespräche über ein Abkommen mit Deutschland zur Migrationspolitik. Die deutsche Regierung habe am Rande des EU-Gipfels in Brüssel um bilaterale Verhandlungen gebeten, hieß es am Donnerstag aus ungarischen Regierungskreisen in Brüssel. "Ungarns Position zur Migration ist klar, aber wir sind immer offen für Dialog. Aus unserer Sicht ist es richtig, wenn jeder mit jedem verhandelt." Ungarns vertritt die Linie, dass keine weiteren Flüchtlinge nach Europa kommen sollten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will über Absprachen mit einzelnen EU-Ländern den Asylstreit mit Innenminister Horst Seehofer entschärfen. Ziel ist nach deutschen Regierungsangaben die beschleunigte Rückführung von Asylbewerbern, die schon in anderen EU-Staaten registriert sind. Seehofer will solche Flüchtlinge demnächst im Alleingang an der deutschen Grenze abweisen, wenn Merkel nicht eine wirkungsgleiche europäische Lösung findet.

Merkel hatte vor dem EU-Gipfel am Donnerstagnachmittag auch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gesprochen. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt./vsr/DP/men

