Bern (ots) - Nach Lancierung der gemeinsamen Website und dem

EFAS-Erklärfilm der EFAS-Partner im Februar 2018 finden sich nun

umfassendere Informationen zur einheitlichen Finanzierung ambulant

und stationären Leistungen auf der Website www.pro-efas.ch. Mit

interpharma und vips wurde zudem die EFAS-Allianz um zwei wichtige

Partner verstärkt. Am 15. Mai 2018 gab die nationalrätliche

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) die Vorlage

zur einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen

(EFAS) in Vernehmlassung. Mit der inhaltlichen Erweiterung der

EFAS-Website wird nun die Idee von EFAS konkret und greifbar

aufgezeigt. Die EFAS-Partner curafutura, fmc, FMCH, FMH, kf,

pharmasuisse, SBV, SPO sowie - neu an Bord - interpharma und vips

betonen: «Die Einführung einer einheitlichen Finanzierung von

ambulanten und stationären Leistungen ist eine der wichtigsten und

grundlegenden Reformen unseres Gesundheitswesens auf nationaler

Ebene». Sie darf nicht an politischen Blockaden oder technischen

Details scheitern. Diese Bereitschaft wird durch die

Weiterentwicklung der EFAS-Website unterstrichen.



In kurzen Statements bringen die Partner ihr Engagement für EFAS

auf den Punkt. Weiter werden die Vorteile und Effekte von EFAS für

das schweizerische Gesundheitssystem verständlich illustriert. Julia,

die Diabetikerin. Oder Jean, ein rüstiger Pensionär. Estelle,

Sportlehrerin, und der 55-jährige David. Diese Kunstfiguren machen

die Idee von EFAS auf der neuen Homepage pro-efas.ch konkret und

greifbar. Wer sein Wissen weiter vertiefen möchte, findet zudem

Zahlen, Daten Fakten zu EFAS und verschiedene Studien, die den

Überlegungen zur Wirkung von EFAS zugrunde liegen. Auch die aktuellen

Medienberichte zu EFAS werden laufend aufgeschaltet. So wird

pro-efas.ch zu einer unverzichtbaren, dreisprachigen Wissensplattform

über die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer

Leistungen in dieser wichtigen Phase der politischen Diskussion.

Link: www.pro-efas.ch



