FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse nimmt im Kampf um die Abwicklung von Derivategeschäften nach dem Brexit neue Kundengruppen ins Visier. Nach den Banken liege der Fokus in den nächsten sechs bis zwölf Monaten nun auf Versicherern, Vermögensverwaltern, Pensionsfonds und Investmentfonds, sagte Erik Müller, Chef der Deutsche-Börse-Tochter Eurex Clearing, dem Handelsblatt. Bisher seien rund 130 dieser Kunden an Eurex Clearing angeschlossen, aber nur die Hälfte davon nutze das Angebot aktiv.

Die Abwicklung von Derivategeschäften in Euro zählt für die Finanzbranche zu den wichtigsten Themen im Rahmen des Brexits. Müllers Aufgabe ist es, große Teile des sogenannten Euro-Clearings von London nach Frankfurt zu holen. In den vergangenen zwölf Monaten machte die Deutsche Börse dabei große Fortschritte. "Das ausstehende Nominalvolumen an Euro-Zins-Swaps ist bei uns im Juni auf über sieben Billionen Euro gestiegen", sagte Müller. Im Juni 2017 war das Unternehmen lediglich auf gut eine Billion Euro gekommen.

Dank des gestiegenen Geschäftsvolumens bei Eurex Clearing seien Banken inzwischen in der Lage, ihren Kunden in Frankfurt die gleichen Preise anzubieten wie in London, sagte Müller. Investoren wie Versicherer und Pensionsfonds hätten somit erstmals eine echte Auswahl, welches Clearinghaus sie nutzen wollen. Diese Kundengruppe ist für die Deutsche Börse interessant, weil sie in der Regel längerfristige Geschäfte macht als Banken.

"Versicherungen und Pensionsfonds schließen üblicherweise Zinsswaps mit einer Laufzeit von fünf bis 15 Jahren ab", sagte Müller. "In diesem klassischen Zinsswap-Geschäft wollen wir in den nächsten zwölf Monaten deutlich zulegen."

Darüber hinaus will die Deutsche Börse auch in dem Zinsswap-Segment angreifen, in dem sich Marktteilnehmer kurzfristig positionieren. Bei den sogenannten Overnight Index Swaps (OIS) sind unter anderem Hedgefonds sehr aktiv. "Auch in diesem Bereich werden wir in den kommenden Monaten Fortschritte erzielen", kündigte Müller an.

