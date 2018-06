An den US-Börsen steht der Handelsstreit im Fokus: Anleger sind auch an diesem Donnerstag vorsichtig - die Indizes sind kaum verändert in den Handel gestartet.

Die Verunsicherung der Anleger über die weitere internationale Handelspolitik hat auch am Donnerstag die Wall Street ausgebremst. Der Dow Jones und der S&P 500 begannen ebenso wenig verändert wie der Nasdaq-Composite.

Am Mittwoch hatten sie in etwa ein Prozent verloren. "Je größer der Handelskrieg wird, umso stärker werden das alle zu spüren bekommen", sagte ...

