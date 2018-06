Straubing (ots) - Doch die europäischen Staaten können nicht akzeptieren, wenn die Retter den Shuttle-Service für illegale Migration über das Mittelmeer übernehmen. Der Sprecher der Mission Lifeline, deren Schiff nach sechstägiger Irrfahrt am Mittwoch in Malta einlaufen durfte, beklagt, dass "deutsche Politiker rechten Strömungen in die Hände spielen". Genau das muss man ihm auch ebenso vorhalten. Es waren vor allen der Ansturm von Flüchtlingen und seine Folgen, die dazu geführt haben, dass die AfD in Deutschland stark wurde, dass die Populisten ein Europa Zulauf erhalten und dass die Brexit-Befürworter in Großbritannien Rückenwind bekommen haben. Wer dennoch Flüchtlinge nahe der afrikanischen Küste abholt und nach Europa bringt, spielt mit diesem Vorgehen genauso den Populisten in die Hände.



