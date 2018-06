Zürich (ots) - Die Schulthess Klinik schliesst per 31. Juli 2019

ihre Zweigstelle in Kloten. Das im September 2014 eröffnete

Trainings- und Therapiecenter in Kloten konzentrierte sich auf die

Bereiche Sportmedizin, Physiotherapie und GolfFitness Training.



In den vier Jahren Betrieb hat sich gezeigt, dass die Zweigstelle

Kloten nicht rentabel betrieben werden kann. Sämtliche Trainings- und

Behandlungsangebote der Aussenstation bleiben in der Schulthess

Klinik Zürich gewährleistet. Darüber hinaus hat die Klinik ihre

Zusammenarbeit mit qualitätsgeprüften Partnern im therapeutischen

Bereich ausgebaut. Damit erhalten unsere Patientinnen und Patienten

weiterhin die Möglichkeit, sich an zahlreichen Standorten ausserhalb

der Klinik therapeutisch behandeln zu lassen.



Die Klink ist bestrebt, den vierzehn von der Schliessung

betroffenen Mitarbeitenden eine optimale Lösung anzubieten und prüft

die Übernahme an den Hauptstandort in Zürich.



Originaltext: Schulthess Klinik

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002075

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002075.rss2



Kontakt:

Enrico Manzanell

Leiter Kommunikation & Marketing

enrico.manzanell@kws.ch

044 385 79 31