Nordex ist in den vergangenen Handelsstunden noch einmal schwächer geworden. Die Aktie hat fortgesetzt, was sich in den zurückliegenden Tagen andeutete: Es geht möglicherweise stärker nach unten, als es zuletzt den Anschein hatte. Das Kursziel könnte bei etwa 7 Euro liegen, so die Erwartung der Chartanalysten. Der Aufwärtstrend ist zunächst vorbei.

Denn: Die Aktie ist von 11 Euro auf weniger als 9 Euro nach unten gefallen. Damit ist auch die letzte Unterstützung in Höhe von 9 Euro unterkreuzt ... (Moritz von Betzenstein)

